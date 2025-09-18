La ternura protagonizó el casting del Reinado Infantil de la Feria de La Chinita 2025

Más de 100 niñas entre 6 y 14 años se presentaron hoy al casting del Reinado Infantil de la edición 59 de la Feria de La Chinita, un evento que se realizó desde el Centro Comercial Lago Mall.

Las reinas de la casa mostraron ante de los jueces sus cualidades, talentos y pasatiempos con el propósito de quedar seleccionadas entre las candidatas de las categorías niñas, infantil y juvenil.

El recinto, ubicado en la avenida El Milagro, se llenó de alegría entre los aplausos de los familiares que acompañaban a las pequeñas, muchas de ellas provenientes de otros municipios. La ternura, elocuencia y creatividad protagonizaron el casting.

De acuerdo con el Comité de Feria, encabezado por el cantante Omar Enrique, las aspirantes a la corona regional serán presentadas el próximo 27 de octubre en una gala ante la prensa celebrada en el teatro Niños Cantores. La noche final del reinado infantil se desarrollará en el Palacio de Eventos el viernes 31.

Mañana, el Centro Comercial Lago Mall recibirá desde las 2:00 p.m. a las candidatas de la categoría miss, zulianas de 17 a 25 años, con o sin experiencia en el mundo de los certámenes de belleza.

La estatura de las aspirantes a esta edición tiene que ser de un metro sesenta y cinco centímetros en adelante. “Deben haber nacido en el Zulia. Traer fotocopia de la partida de nacimiento y de la cédula de identidad. Con o sin experiencia en modelaje. Maquillaje básico y tacones nude”, precisó la organización, dirigida por Roberta de Blasio.

Las interesadas podrán pedir información a través del correo [email protected] y del número telefónico 0414-318-1227.