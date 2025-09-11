La solidaridad prevaleció en medio del caos de la explosión
La reciente explosión en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde, ubicada en la Zona Industrial de San Francisco, dejó no solo un saldo de daños materiales y humanos, sino también un escenario de desesperación para numerosos animales afectados por la tragedia.
Ante esta situación, un trabajo conjunto entre cuerpos de seguridad, rescatistas y organizaciones de protección animal ha permitido salvar a numerosos animales, que fueron auxiliados y rescatados en medio de la devastación.
Según las autoridades, equipos de Protección Civil, la Policía, los Bomberos del Zulia, la Cruz Roja, y la Fuerza Armada se desplegaron inmediatamente tras la explosión, no solo para atender a las víctimas humanas, sino también para asistir a los animales que, como consecuencia de la explosión y los incendios, quedaron desorientados, heridos o atrapados en los escombros.
Entre los animales rescatados se encuentran gatos, perros, gallos, gallinas, periquitos y hasta conejos, muchos de los cuales fueron encontrados en condiciones de descompensación, quemaduras y shock por el trauma.
La respuesta fue rápida y coordinada, lo que permitió que varios de estos animales fueran atendidos y llevados a centros de rehabilitación temporal para su recuperación.
“Estamos trabajando para atender a los animalitos afectados”, declaró Leonardo Jiménez, presidente de Misión Nevado en el Zulia, quien destacó el esfuerzo conjunto que se ha realizado para proteger a las mascotas y animales que resultaron involucrados en la explosión.
“Hemos recibido muchas consultas sobre los animales de la explosión. Ya montamos un equipo de trabajo y estamos atendiendo desde las emergencias. Los animales que están descompensados, quemados o desorientados los estamos rescatando, resguardando y estabilizando. Algunos ya han sido reclamados por sus dueños y progresivamente han ido llegando más familiares”, explicó Jiménez.
Además, hizo un llamado a la comunidad para que colaboren con refugios temporales para aquellos animales cuyos tutores no han sido localizados.
“Estamos abiertos a la colaboración, especialmente con hogares temporales donde los animales puedan ser cuidados mientras encontramos a sus propietarios”, agregó Jiménez, quien destacó la importancia de la solidaridad en este tipo de situaciones.
Hasta el momento, los animales rescatados están siendo cuidados y atendidos en clínicas veterinarias y refugios, donde se les proporciona el tratamiento adecuado para su recuperación.
Asimismo, las autoridades locales han instado a las personas que puedan haber perdido a sus mascotas a acudir a los centros de rescate para verificar si sus animales han sido rescatados y se encuentran en buen estado.