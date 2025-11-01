La plaza del panita Alí la restauró la Alcaldía de Maracaibo

“Un espacio para las pinceladas de sueños” reza la placa de la recién reinaugurada Plaza Alí Primera, entregada por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo a través del Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (Sedepar).

El reacondicionamiento de la plaza se enmarcó en la conmemoración del 84° aniversario del natalicio del cantautor del pueblo. Ubicada en la Avenida El Milagro, parroquia Bolívar, la plaza forma parte del plan integral de recuperación de espacios públicos impulsado por el alcalde Giancarlo Di Martino.

“Un espacio más para encontrarse con la cultura, con el arte. Nos llena de alegría verla de nuevo con sus colores, sus luces y a la gente disfrutándola”, expresó el alcalde Di Martino.

Transformación de espacios públicos

Con una superficie de dos mil 375 metros cuadrados, la Plaza Alí Primera beneficia directamente a más de 3.800 habitantes, según explicó el director de Sedepar, Namik Torres.

El alcalde recordó que esta obra se suma a las plazas rehabilitadas, en apenas dos meses de gestión, reafirmando su compromiso con la recuperación de los espacios urbanos: “Seguiremos recuperando espacios para devolverlos al pueblo”, afirmó.

Los trabajos incluyeron la construcción de bancas, pintura general, labores de ornato, instalación de grama artificial, colocación de techos flotantes en el teatrino y el pasillo central, pulido de pisos, reactivación del sistema de iluminación, instalación de un mástil con la bandera nacional y modernización del paisajismo, además de un nuevo sistema de riego automatizado.

Un merecido tributo al cantor

La plaza rinde homenaje permanente al legado artístico y humanista de Alí Primera. En su centro se erige la escultura de siete metros de altura del cantautor, creada por el escultor Marlon Herrera en 2019.

En esa oportunidad, la obra fue entregada con un acabado provisional en color negro, ya que el artista no pudo aplicar la técnica de patinado por limitaciones de tiempo.

Durante la reciente recuperación, y por instrucción del alcalde Di Martino, se contactó al escultor para culminar la pieza conforme a su diseño original, devolviéndole el brillo y textura pensados desde su concepción.