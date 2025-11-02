La ciclovía: un espacio para el bienestar, la recreación y el deporte

Cada domingo, desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 a. m., la avenida El Milagro destina uno de sus carriles al deporte, la vida y la paz. Desde el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Maracaibo (Imdeprec), la Alcaldía de Maracaibo ofrece una amplia variedad de actividades para la comunidad, entre ellas las populares bailoterapias y diversos eventos deportivos.

La ciclovía, con un recorrido de casi siete kilómetros, es posible gracias a la alianza entre la Gobernación del estado Zulia y la Alcaldía de Maracaibo. Esta colaboración permite entregar a los ciudadanos, familias, deportistas y atletas, un espacio seguro y recreativo para su disfrute.

Dicha iniciativa responde a una orientación del alcalde Giancarlo Di Martino coordinando siempre con el gobernador Luis Caldera, quienes, siguiendo las directrices del presidente Nicolás Maduro, promueven la entrega de más espacios para los zulianos y marabinos, enmarcada en el Plan de las 7T para la Transformación, específicamente en su eje social.

El presidente del Imdeprec, Marnic Gámez, destacó el éxito continuo de la ciclovía, que ya alcanza su sexta edición, señalando que cada domingo atienden a “casi 1.000 personas”, entre ellas “más de 70 ciclistas permanentes, corredores, patinadores y dueños de mascotas”.

Asimismo, Gámez indicó que para garantizar el buen desarrollo y la seguridad en la ciclovía, se cuenta con la presencia de Bomberos, Protección Civil y funcionarios de Polimaracaibo en todas las intersecciones.

El objetivo de la Alcaldía al ofrecer este espacio es brindarle a los maracaiberos la oportunidad de recrearse, sentirse bien y mantener una mente y un cuerpo sanos”, concluyó Gámez.

Durante la jornada de bailoterapia celebrada el domingo 2 de noviembre, se entregaron reconocimientos a los equipos participantes Barbefit y Bailando con Luis, así como un reconocimiento especial a los instructores Luis López y Barbra Jacobo.

Jossy Reyes, instructora de Fitness Dance, explicó que el objetivo de asistir y participar en la ciclovía y las sesiones de bailoterapia es promover la salud física y mental, ya que “la bailoterapia activa la coordinación, mejora la circulación sanguínea y nos ofrece la oportunidad de ganar bienestar físico y mental, además de ampliar nuestro círculo social”.

Impulso y apoyo a las actividades deportivas

La alianza entre la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de Maracaibo permitió hoy el 1er Aquatlón Tawala, una iniciativa organizada por la Fundación María Elena y la Escuela Municipal de Natación Salomón Mejía.

Este Aquatlon contó con el apoyo conjunto de la Gobernación y la Alcaldía, y se realizó como una actividad complementaria a la ciclovía, teniendo como escenario la piscina olímpica del Ymca, en la avenida El Milagro.

La municipalidad colaboró con dos puntos de hidratación y vigilancia policial a lo largo del recorrido, para garantizar la seguridad de los atletas y participantes.