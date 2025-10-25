La Chinita inicia procesión bajo oraciones y un cielo de esperanza viva

Bajo un cielo hermoso y el murmullo fervoroso de su pueblo, la Virgen de Chiquinquirá, la Chinita, salió en procesión este sábado a las 8:30 de la noche por las calles del casco central de Maracaibo, desbordando fe, amor y tradición.

El solemne recorrido comenzó con la presentación de la Banda Epifanía, quienes posteriormente dieron paso al sonar majestuoso de la Banda Escuela San Juan de Dios, marcando el ritmo del caminar de la Reina Morena.

Cientos de servidores de María, vestidos de blanco y azul, acompañaron a la sagrada imagen, mientras el pueblo marabino, con velas, rosarios y plegarias, la seguía en una marea de emoción.

Las gaitas chiquinquireñas resonaron endulzando el aire y recordando que la devoción zuliana se canta con el alma.

En su paso por las calles iluminadas, la Virgen morena bendijo a su pueblo, colmando los corazones de gratitud, esperanza y fe renovada.

Fieles de todas las edades elevaron sus oraciones, muchos en lágrimas, agradeciendo los milagros concedidos y confiando nuevas promesas a su Madre del Rosario.