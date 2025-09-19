La Basílica Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá estrenará nuevo sonido el próximo #18Oct

Durante la Eucaristía de Homenaje Mensual Chiquinquireño y juramentación de nuevos integrantes de la Sociedad Religiosa Servidores de María, sección Infantil – Juvenil, fue firmado el convenio para la adquisición e instalación de los nuevos equipos de sonido internos de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, parroquia San Juan de Dios, por el Párroco – Rector, presbítero Nedward Andrade, el gobernador del estado Zulia Luis Caldera y Miguel Teixeira, representante de la empresa privada, Campanario Latam.

El padre Nedward Andrade, manifestó su agradecimiento a Dios, a la Virgen María en la advocación de Chiquinquirá y a San Antonio, al gobierno nacional y regional, por la firma de este convenio que permitirá que la Basílica Santuario cuente con un sistema de audio especializado para el templo y que los feligreses que asistan a misa la puedan escuchar claramente en cualquier punto en el que se encuentren, incluyendo toda la plazoleta.

“En los inicios de nuestra Fiestas Patronales 2025, que como saben tienen como lema: Con Chiquinquirá adoremos a Jesús, fuente de toda santidad, hoy de manera especial en el mes de septiembre, damos gracias a Dios porque hoy se consolida, el nuevo sonido, totalmente moderno, con tecnología de punta para nuestra Basílica Santuario, para este templo casa de todos”.

Con la instalación de este nuevo sistema de sonido, será cubierto el templo en su totalidad, es decir, las naves, el presbiterio, la renovación del campanario y también el reloj, que será completamente digitalizado y a la vanguardia de la tecnología.

Asimismo, el gobernador del estado Zulia, ingeniero Luis Caldera, aseguró que con esta firma se concreta el nuevo sonido interno, externo, campanarios y la digitalización de los relojes, como parte de este trabajo en equipo para consolidar la fe, la devoción, el encuentro y la paz en el pueblo del Zulia.

“En estas primeras fiestas patronales que nos toca asumir como gobernación, que el centro sea Dios, Jesús y la Chinita, que sea la fe, por eso las actividades serán religiosas, culturales y artísticas en estricta coordinación con nuestra Arquidiócesis de Maracaibo y con esta parroquia eclesiástica para promover los valores de la santidad, el encuentro y defender la familia centro de la sociedad”, afirmó el mandatario regional.

La firma de este contrato emocionó a los integrantes de los grupos de apostolado y cofradías que hacen vida en la basílica Santuario, que acompañaron a los 74 niños y jóvenes que fueron juramentados durante la Eucaristía de este jueves 18 de septiembre, como nuevos integrantes de la Sociedad Religiosa Servidores de María, sección Infantil Juvenil.

Entre las próximas actividades a realizarse en la parroquia San Juan de Dios, está el Décimo Segundo Potazo Chiquinquireño el 26 y 27 de septiembre, la juramentación de los nuevos Servidores de María el próximo 18 de octubre y la acostumbrada rueda de prensa en la que se darán detalles sobre el inicio de las Fiesta Patronales en honor a nuestra Señora de Chiquinquirá.