La Basílica abre sexto concurso virtual "Una gaita para la Chinita"

La Parroquia San Juan de Dios, Basílica Santuario Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Maracaibo, abrió la convocatoria para el 6.º concurso virtual “Una gaita para la Chinita”, cuyo tema ganador será la gaita oficial de las fiestas patronales 2025 en honor a la Virgen de Chiquinquirá.

De acuerdo con las bases, los compositores deberán enviar su propuesta en formato Word junto con la maqueta en MP3 al correo electrónico [email protected]

La grabación no puede incluir el nombre del autor y cada participante solo podrá presentar una composición. El tema debe incorporar el lema oficial de las fiestas patronales, requisito indispensable para no ser descalificado.

La recepción de maquetas y letras comenzó este 14 de septiembre y cerrará el 10 de octubre a las 12:00 del mediodía.

El 11 de octubre, un jurado de 10 figuras de la gaita zuliana, encabezado por el párroco rector Pbro. Nedward Andrade, se reunirá en el salón parroquial para escuchar y seleccionar la pieza ganadora, que se anunciará tras la eucaristía de ese día.

El 18 de octubre se lanzará en redes sociales y plataformas virtuales la gaita elegida, previamente grabada por la agrupación gaitera Servidores de María. El jurado evaluará los temas en sus aspectos litúrgico, lírico y musical, y no se permitirán vínculos familiares entre los participantes y los jueces.

Para más información, los organizadores invitan a seguir las cuentas oficiales de la Basílica en redes sociales: @basilicachinita.