La Alcaldía también repara la avenida Delicias al aplicar 3.800 toneladas de asfalto

La Alcaldía de Maracaibo avanza significativamente en el Plan de Recuperación Vial de la avenida Las Delicias, y ha completado una fase con la colocación de 3.800 toneladas de capa asfáltica en el sentido norte-sur, rehabilitando esta importante y transitada arteria vial de la capital zuliana.

Esta acción estratégica del gobierno municipal está siendo ejecutada por la Dirección de Infraestructura del municipio Maracaibo. Al respecto, el titular de esta institución, el ingeniero Giovanny Marzocca, explicó el objetivo fundamental de la intervención:

La acción de nuestro alcalde Giancarlo Di Martino tiene el objetivo primordial de garantizar la seguridad y el confort de los miles de conductores y usuarios que a diario transitan por esta importante arteria vial, la cual se extiende desde el centro de la ciudad hasta la prolongación de la Circunvalación 2. Estamos entregando una vía de calidad que beneficia a toda la colectividad."

Los equipos de infraestructura lograron finalizar el tramo comprendido desde la prolongación de Circunvalación 2, en sentido norte-sur, hasta la Calle 61 (avenida Universidad).

Marzzoca explicó que hasta la fecha este esfuerzo ha resultado en la aplicación de un total de 3.800 toneladas de mezcla asfáltica en caliente tipo 3, material de alta durabilidad que garantiza una infraestructura moderna. La intervención no solo contempló la optimización del pavimento, sino que será complementada próximamente con la demarcación de la vía y señalización.

Igualmente señaló que los trabajos de reasfaltado y rehabilitación continuarán avanzando de manera estratégica en otros puntos prioritarios de la avenida Delicias y en el resto de la ciudad y reiteró a la ciudadanía la importancia de transitar con precaución en el tramo recién culminado y a colaborar activamente en el mantenimiento de la infraestructura vial.