La Alcaldía de Maracaibo censó a 48 comerciantes informales

Para dignificar el trabajo y salvaguardar el orden ciudadano, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, realizó el miércoles un censo dirigido a comerciantes informales en diversos puntos estratégicos de la ciudad.

El objetivo principal es el de identificar a cada comerciante mediante un chaleco distintivo que facilite su ubicación, promueva el respeto ciudadano y fortalezca la seguridad urbana.

El registro se desarrolló en los sectores Amparo, Cuartel Libertador, avenida Universidad, Delicias Norte, Cecilio Acosta, Plaza Para Todos, calle 67 con 13A y calle 78 con avenida 15, donde se censaron unos 48 trabajadores de la economía informal.

Este operativo forma parte de una política integral de ordenamiento público liderada por la Alcaldía de Maracaibo, que busca articular esfuerzos entre seguridad, desarrollo económico y participación comunitaria.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana movilizó sus funcionarios, con apoyo logístico y acompañamiento institucional, garantizando un proceso eficiente, humano y transparente.

Como clientes, nos permite reconocer a la persona y experimentar una sensación de seguridad, al acercarnos a un comerciante que porte un chaleco”, comentó María González, una conductora de la calle 67 con 13A.

Como ella, decenas de ciudadanos, ciudadanas y comerciantes informales celebran esta iniciativa que les brinda visibilidad, respaldo y seguridad.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana invita a todos los comerciantes informales a sumarse a este proceso de identificación, para construir una ciudad más organizada, segura y humana, donde cada ciudadano cuente y cada esfuerzo sume.