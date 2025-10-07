Jubipol y organizaciones exigen aumento urgente de salarios y pensionados en el Zulia

Los miembros de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes del Cuerpo de Policía del Estado Zulia (Jubipol), hicieron un llamado urgente para exigir un aumento general en sus sueldos y salarios.

Desde su sede, ubicada en la avenida 5 entre calles 94 y 95, al lado del Teatro Baralt, los abuelos enfatizaron que el salario que ganan no les alcanzan por eso hacen un llamado al presidente de la República. Así lo aseguró su Ángel Morales coordinador de los adultos mayores de la federación de trabajadores del Zulia.

Gabriela Linares presidenta del centro de atención a la mujer y a la familia fundación comunidad organizada para la defensa de las mujeres y las familias del mundo, fundación (Cordemun).

Cita de la licenciada Gabriela Linares “que nuestros derechos elementales fundamentales y constitucionales no tienen colores políticos todo basado en la declaración universal de los recursos humanos ratificados por Venezuela”, agregó Gabriela Linares.

Por su parte, Iván Basabe, coordinador regional de la federación nacional de jubilados y pensionados de Venezuela (Fnjpv) , subrayó que el salario mínimo está retrasado y no ha sido ajustado adecuadamente para los pensionados y jubilados del país señala que desde 2022 el salario mínimo está estancado y que hay la necesidad de que se instale una comisión tripartita (trabajadores, gobierno y sector productivo) para revisar y ajustar los salarios mínimos tomando en cuenta variables como el costo de la canasta alimentaria.

Además, Basabe solicita que se reconozcan y paguen ciertos beneficios a los pensionados, como el bono de guerra y las utilidades, y que se aplique correctamente el 9% previsto en la Ley de Protección al Jubilado y Pensionado aprobada en marzo de 2024, del cual no han recibido información ni beneficios. Hace un llamado a que atiendan esta petición y den respuesta a los pensionados venezolanos en Maracaibo.

Por otra parte, Román Meriño Perdomo, Secretario General de la Federación Venezolana de Jubilados y Pensionados de la Administración Pública y Privada en el Estado Zulia (Fnjpv), expresa que continúa insistiendo en el reclamo de un salario mínimo digno para los venezolanos, especialmente para los adultos mayores y pensionados. Señala que en Venezuela hay más de 6 millones de pensionados que sufren con un salario de solo 130 bolívares, lo cual se considera insuficiente e inaceptable para un país petrolero.

Además, pide que el Gobierno Nacional revise el salario mínimo y mejore las condiciones, especialmente antes de fin de año, para que los pensionados reciban una sorpresa positiva. También sugiere que el bono de guerra que reciben sea incorporado al salario y relacionado con este para que los aguinaldos se calculen con base en ese monto mayor.

La situación de los jubilados y pensionados del estado Zulia demuestra la urgente necesidad de una revisión y ajuste justo de los salarios y beneficios que reciben, en consonancia con la realidad económica del país.

La voz unida de sus representantes y organizaciones exige al Gobierno Nacional priorizar y proteger los derechos fundamentales de los adultos mayores, promoviendo un futuro con mayor justicia y bienestar para todos.