Ivss anuncia el pago de la pensión para este miércoles #22Oct

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) informó que este miércoles 22 de octubre de 2025 se realizará el pago de la pensión correspondiente al mes de noviembre, informa Banca y Negocios.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informa a los pensionados y pensionadas de la patria que, el día 22 de octubre de 2025 les será depositado el monto correspondiente al mes de noviembre", indicó el organismo a través de sus redes sociales.

El monto que será abonado es de 130 bolívares (0,63 centavos de dólar al cambio actual), equivalente al salario mínimo nacional. La institución exhortó a los beneficiarios a utilizar los canales de la banca electrónica para verificar el depósito.

Igualmente, la Plataforma Patria podría activar ese mismo día el pago del bono "Contra la Guerra Económica" dirigido a los pensionados del Ivss.