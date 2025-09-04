Intt prohíbe transporte de niños en motos y endurece medidas de seguridad vial

El vicepresidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt), Willian Blanquis, informó este martes 2 de agosto que, con el objetivo de proteger vidas y reducir los altos índices de accidentes viales, queda prohibido el transporte de niños menores de 10 años en motocicletas.

Blanquis explicó que quienes incumplan esta disposición serán procesados legalmente y recordó que también se mantiene la prohibición de realizar motopiruetas en avenidas y carreteras públicas, en el marco de las acciones para reforzar la seguridad vial en el país.

El comisario reiteró que los conductores de motocicletas deben ser mayores de edad y contar con licencia de segundo grado, tal como establece la Ley de Transporte Terrestre. Señaló además que ya no se emiten permisos para menores, puesto que las motocicletas destinadas a ese segmento dejaron de fabricarse en Venezuela.

En paralelo, el también director del Servicio de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) subrayó la importancia de asumir el respeto a las normas de tránsito como un compromiso individual y colectivo. “Conducir con conciencia es proteger la vida propia y la de los demás”, afirmó.

Finalmente, Blanquis destacó la articulación entre el Intt, el Ministerio Público y los cuerpos de seguridad ciudadana que conforman el Frente Preventivo del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con el fin común de reducir los índices de siniestralidad vial en el territorio nacional.