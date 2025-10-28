Inician trabajos de saneamiento en 890 metros lineales de la cañada Caribe, al norte de Maracaibo

Siguiendo la programación y atención inmediata de cañadas para prevenir consecuencias negativas por motivo de las precipitaciones acaecidas en la ciudad, la Alcaldía de Maracaibo, trabaja en el barrio Teotiste de Gallegos, en la parroquia Coquivacoa, interviniendo la cañada Caribe, una de las más grandes de Maracaibo.

El presidente (e) del Instituto Municipal del Ambiente Janner Pérez, mencionó que es un trabajo que involucra maquinaria pesada (jumbo) y camiones volteos.

"Es un verdadero reto, por considerar que existe una problemática que otros gobernantes no atendieron. Hoy el alcalde Giancarlo Di Martino ha girado instrucciones de carácter prioritario de resolver el saneamiento de esta cañada, que beneficia a más de 100 mil habitantes”.

Pérez detalló que la Caribe desemboca en el barrio Los Pescadores, uno de los más emblemáticos en el norte de Maracaibo y vulnerable en época de lluvias.

"El saneamiento que estamos iniciando en la Cañada Caribe es de 890 metros lineales, que nos permitirá canalizar el cauce natural obstruido. Trabajamos con entusiasmo, solucionando, para evitar emergencias en el norte de la ciudad".

Es importante resaltar que la intervención se hace oportunamente, “gracias a los reportes de los consejos comunales de la zona, círculos comunales, jueces de paz y la concejala de la parroquia Coquivacoa María Arcaya, quienes caminan e inspeccionan, manteniendo comunicación con el alcalde Di Martino, para responder a tiempo a la comunidad, considerando la época de lluvias”.

Por su parte, la concejala María Arcaya, presente en el inicio del saneamiento, consideró de gran beneficio el operativo, asegurando que es un gran avance, junto a los cuatro niveles gobierno, "estamos dando la cara junto al alcalde Giancarlo Di Martino".