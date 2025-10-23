Inicia Operativo “Cero Carretillas” en las vías principales de Maracaibo

La Alcaldía de Maracaibo activó el operativo Cero Carretilla para evitar que ciudadanos inconscientes sigan trasladando y colocando desechos de forma indiscriminada en las principales vías de la ciudad.

En menos de 24 horas, la municipalidad ha realizado dos procedimientos en donde además del llamado de conciencia aplicó sanciones para evitar que este tipo de acciones se repitan.

La noche de este martes 21 de octubre, el equipo del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau), encabezado por su presidente Joemel Robles, sorprendió a dos trabajadores de un reconocido establecimiento de comida rápida colocando en un punto de la calle 78 Dr. Portillo restos de grasa en mal estado.

“Por esta acción se les hizo un llamado de atención, se les aplicó una multa y si reinciden se les abrirá un procedimiento penal establecido en el artículo 42 de la Ley Penal del Ambiente”, informó Robles.

Asimismo, este miércoles 22 de octubre, se realizó este operativo de supervisión, seguimiento y control integrado por el Imau, la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo) en la Avenida 28 La Limpia y durante el recorrido encontraron a tres ciudadanos, que se trasladaban en carretillas, revisando los desechos que se encontraban en unas bolsas y cajas que habían sido colocadas en una esquina de esta populosa arteria vial, del oeste de Maracaibo, para ser recolectadas por el aseo urbano buscando material como plástico, cartón y metal.

De inmediato, fueron abordados por el equipo de la municipalidad quienes los exhortaron a recoger de nuevo los desechos, además de hacerles un llamado de atención y de conciencia.

Recordó el presidente (e) del Imau que estos operativos vienen a complementar el trabajo que viene realizando la alcaldía para recuperar la limpieza de la ciudad con la frecuencia en la recolección domiciliaria y de los corredores viales del municipio.