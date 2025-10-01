Inicia la Navidad en Maracaibo con encendido de luces en la Plaza de la República

En un ambiente lleno de alegría y celebración, la ciudad de Maracaibo recibió por todo lo alto la llegada de la Navidad en Venezuela con el gran encendido de luces en la Plaza de la República, ubicada en la avenida 5 de julio.

Alrededor de las 7:00 p.m., el gobernador del Zulia, Luis Caldera, en compañía del alcalde de la ciudad, Gian Carlo Di Martino, encabezó el conteo regresivo ante la expectativa de cientos de personas que se encontraban en el lugar.

Un espectáculo de fuegos artificiales, acompañado por el furor de los presentes, dio inicio a este evento que marca el inicio de los dos últimos meses del año.

El encendido tendrá una cartelera musical variada encabezada por agrupaciones gaiteras y artistas invitados de distintos géneros, que complementarán esta gran celebración con buena música para el deleite de los marabinos.

El evento contó un despliegue de seguridad y logística para garantizar la tranquilidad de los asistentes, así como con estaciones médicas, puntos de hidratación y acceso gratuito a zonas de entretenimiento familiar.

Las actividades navideñas continuarán durante todo el mes de noviembre y diciembre con conciertos, ferias y diferentes celebraciones en diversos puntos de la ciudad.