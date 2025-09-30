Inicia el proceso de inscripción en la Unermb de Ciudad Ojeda

El proceso de inscripción para nuevos ingresos en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (Unermb), sede Ciudad Ojeda, inició el lunes 29 de septiembre, con una masiva asistencia de aspirantes a las diversas carreras en esta casa de estudios.

Desde muy temprano, los bachilleres se acercaron a la sede para realizar el proceso con miras a cursar estudios en la Unermb de Ciudad Ojeda.

Cabe destacar que de esta manera la "Rafael María Baralt" se sigue consolidando como una de las opciones primordiales para los estudiantes de las distintas comunidades de la Costa Oriental del Lago (COL).

Autoridades universitarias aseguran que el proceso para los nuevos ingresos es sumamente rápido, siendo los requisitos fundamentales las copias de los documentos que los acreditan como bachilleres. También indicaron que las inscripciones serán hasta el próximo 3 de octubre.