Inauguran exposición “Vuelo de Grullas” del artista Deynis Luque el próximo #4Sep

Cevaz y Señarte invitan a la inauguración de la exposición "Vuelo de Grullas", una muestra individual del artista visual multidisciplinario Deynis Luque, que se llevará a cabo en la galería de la institución el jueves 4 de septiembre de 2025, a las 5:30 p. m., en el Auditorio de este centro, en Las Mercedes, Maracaibo.

La exhibición, que contará con la curaduría de Gilberto Rincón y la museografía de Jorge Castillo, reúne 52 obras inspiradas en una mujer desconocida y un antiguo álbum familiar. En esta propuesta, Luque utiliza su arte para honrar la memoria de una mujer, que posiblemente fue migrante, a través de tonos de amaneceres y atardeceres.

La exposición es un espacio interactivo creado para fusionar la imagen y el sonido. El acompañamiento musical estará a cargo de Enrique Rincón Canaán, quien también compuso la música original para cada una de las piezas de la serie “Diecinueve Grullas del Alma”.

Las obras de Luque, quien nació en el sector “Puntica de Piedra” de Maracaibo, transmiten un mensaje de igualdad y superan las barreras del idioma. Su trabajo se ha exhibido en países como Estados Unidos, Corea del Sur, México, España, Chile, Colombia y más de tres continentes.

"Vuelo de Grullas" es una exposición gratuita y para toda la familia. Estará abierta al público en Cevaz Las Mercedes hasta el 20 de septiembre, con un horario de martes a sábado de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.