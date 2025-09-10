Inameh pronostica nubosidad parcial en gran parte del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que durante la mañana de este 10 de septiembre, habrá cielo con nubosidad parcial con áreas despejadas en gran parte del país.

Sin embargo, serán en ciertas zonas, como el norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, noreste de Monagas, este de Sucre, Cojedes, este de Miranda, Apure, Barinas, Portuguesa y Lago de Maracaibo, donde estarán acompañadas de precipitaciones variables.

Asimismo, el ente detalló que en horas de la tarde se persiste crecimiento de nubosidad, lo que genera lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Llanos Centrales, Occidentales, Falcón, norte de Lara, Centro Norte Costero, Andes y Zulia.

Además el organismo señaló que en el estado Zulia, específicamente en Maracaibo, la temperatura prevista minina es de 26 °C, y la temperatura máxima es de 38 °C, con un panorama mayormente despejado.