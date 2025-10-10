Inameh pronostica lluvias dispersas y cielos nublados en gran parte del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este viernes que se mantienen las condiciones atmosféricas inestables sobre gran parte del territorio venezolano, con presencia de nubosidad y precipitaciones de intensidad variable en distintas regiones del país.

De acuerdo con el reporte del organismo, se observan mantos nubosos acompañados de lluvias dispersas en los estados Bolívar, suroeste de Anzoátegui, sur de Guárico, Miranda, Aragua, este de Apure, oeste de Barinas, los Andes y Zulia.

Asimismo, el Inameh indicó que para las próximas horas se prevé el desarrollo de núcleos convectivos que podrían generar lluvias o chubascos más intensos y frecuentes en la Región Central, los Llanos Centrales y Occidentales, el Centro Occidente, los Andes y el Zulia.

El resto del país se mantendrá con cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan precipitaciones aisladas durante la tarde y noche, producto del calentamiento diurno y el paso de ondas tropicales..

Con estas condiciones, se espera que el panorama climático continúe variable en los próximos días, caracterizado por alternancia entre cielos nublados y períodos de lluvias intermitentes en buena parte del territorio nacional.