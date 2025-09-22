Inameh pronostica lluvias dispersas en Zulia y varias regiones del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que en Venezuela, este lunes 22 de septiembre a las 14:19:16 HLV, presentara los equinoccios, el de otoño para el hesmisferio norte y el de primavera para el hemisferio sur.

Según el ente, este fenómeno ocurre ya que el sol cruza el Ecuador celeste de la tierra, logrando que sus rayos incidan de la misma manera en el hemisferio norte y en el sur y por lo tanto, como resultado el día tiene la misma duración que la noche en todos los lugares del mundo.

Además, en horas de la mañana el cielo se mantendrá mayormente despejado en algunas áreas del territorio nacional. Asimismo se esperan zonas nubladas con precipitaciones débiles en partes de Bolívar, Amazonas, partes de Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo, Guárico, Andes y Zulia.

Para la tarde y noche, se espera un crecimiento en la cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones con intensidad , algunas con descargas eléctricas, principalmente en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Región Central, Cojedes, Llanos Occidentales, Yaracuy, Lara, Andes y Zulia.