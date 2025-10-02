Inameh prevé lluvias en el lago de Maracaibo y en otras regiones del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que durante las próximas seis horas se espera cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional y algunas zonas se mantendrán despejadas.

En zonas como el sur Bolívar, noreste de Amazonas, noroeste de Falcón y lago de Maracaibo se estima que estarán con nubosidad y lluvias o chubascos esparcidos.

Según el organismo en horas la tarde y noche habrá un desarrollo de nubes con precipitaciones inestables que provocaran descargas eléctricas en áreas de la Guayana

Además la onda tropical NRO. 41co una velocidad de 15km/h se mantiene desplazándose al norte de Surinam, cerca de los 55°W al sur de 18°N. Se estima que su llegada a la Guayana Esequiba será entre hoy y mañana.