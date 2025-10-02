El diario plural del Zulia


Inameh prevé lluvias en el lago de Maracaibo y en otras regiones del país

Durante la tarde y noche habrá un desarrollo de nubes con precipitaciones inestables. Además se espera que la onda tropical NRO. 41 con una velocidad de 15km/h llegue a la Guayana Esequiba entre hoy y mañana
CiudadVF Home
Jhoinelys Elles | Pasante
@versionfinal Cortesía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que durante las próximas seis horas se espera cielo parcialmente  nublado en gran parte del territorio nacional y algunas zonas se mantendrán despejadas.

En zonas como el sur Bolívar, noreste de Amazonas, noroeste de Falcón y lago de Maracaibo se estima que estarán con nubosidad y lluvias o chubascos esparcidos.

Según el organismo en horas la tarde y noche habrá un desarrollo de nubes con precipitaciones  inestables que provocaran descargas eléctricas en áreas  de la Guayana

Además la onda tropical NRO. 41co  una velocidad de 15km/h se mantiene desplazándose al norte de Surinam, cerca de los 55°W al sur de 18°N. Se estima que su llegada a la Guayana Esequiba será entre hoy y mañana.

Siga leyendo
Lea también

Funvisis registró ocho sismos en la madrugada de este jueves #2Oct

Gobierno realiza show de fuegos artificiales en "El Helicoide" por inicio de la…

Gobierno venezolano condena intercepción israelí contra flotilla para Gaza

Inicia la Navidad en Maracaibo con encendido de luces en la Plaza de la República

Comentarios
Cargando...