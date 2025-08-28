Inameh estima nubosidad y lluvias parciales en algunas áreas del país este #28Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) comunicó, a través de su red social de Instagram, que el territorio venezolano amanece con nubosidad parcial en gran parte de su extensión; sin embargo, se observan mantos acompañados de lluvias y algunos chubascos.

Se estima que para las próximas seis horas se mantendrá el cielo nublado y algunas áreas despejadas en la mayor parte del país.

Inameh notifica que para la tarde y noche aumente el incremento progresivo de las coberturas nubosas con pluviosidad y chubascos dispersos en algunas áreas como: Bolívar, Amazonas, Nororiente, Occidentales, Andes, Zulia, Llanos y región central.

Se prevé calor intenso en la ciudad de Maracaibo durante el día, con una temperatura máxima de 37° grados con una sensación térmica de 45°.

El instituto advierte sobre la declinación solar que incide perpendicularmente en algunas áreas del país, específicamente sobre el sur del Zulia, Trujillo, norte de Portuguesa, Cojedes, norte de Guárico, sur de Aragua, Anzoátegui, Monagas, y al norte de Delta Amacuro.

El reporte señala que la onda tropical n.° 31 está desplazándose del centro al occidente de Venezuela.

Según el observatorio, la O.T 31, se visualiza con poca nubosidad asociada al sistema, sin embargo, estará interactuando con la zona de convergencia intertropical, reforzada por efectos convectivos locales, originando áreas nubladas con precipitaciones con mayor intensidad para la tarde y noche.