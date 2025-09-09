Inameh alerta sobre próximas ondas tropicales y efectos en diversas regiones del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que nuevas ondas tropicales se aproximan al territorio venezolano.

La número 34 llegará entre el 9 y 10 de septiembre por la Guayana Esequiba, mientras que la número 35, actualmente ubicada al este de Cabo Verde, alcanzaría el país entre el 14 y 15 del mismo mes.

El presidente del organismo, Reidy Zambrano, recordó que la temporada de lluvias, iniciada el 15 de abril, podría generar entre 55 y 60 ondas tropicales en 2025, de las cuales al menos 40 tendrían impacto directo sobre Venezuela.

Este escenario se da en un contexto de fuertes precipitaciones recientes por la onda 33, que afectó a varias regiones.

En Carabobo, el alcalde de Guacara, Johan Castañeda, confirmó que 93 familias resultaron damnificadas, y aseguró que las autoridades locales trabajan en la atención de los sectores más golpeados por las lluvias.