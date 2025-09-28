El diario plural del Zulia


Inameh alerta sobre lluvias y chubascos con actividad eléctrica en varias regiones

Algunas zonas podrían experimentar actividad eléctrica eventual. El resto del territorio nacional registrará nubosidad parcial. Se recomienda mantenerse atento a posibles cambios en el clima local
CiudadVF Home
Caroline Valderrama
@versiónfinal Referencial

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó que diversas regiones del país presentan desarrollo nuboso, generando lluvias o chubascos y actividad eléctrica eventual.

Las áreas más afectadas incluyen Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, el norte de Sucre y Aragua, Carabobo, el sur de Monagas, sur y noroeste de Guárico, Cojedes, Portuguesa, Apure, Barinas, Falcón, oeste de Lara y sur de Táchira, así como partes de Trujillo y Zulia.

En el resto del territorio nacional se observará nubosidad parcial, sin precipitaciones significativas.

El Inameh recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y tomar precauciones ante posibles descargas eléctricas en las zonas con actividad tormentosa.

Siga leyendo
Lea también

Investigadores en India descubren que el tamarindo podría ayudar a eliminar…

¡Escándalo en Churuguara! Presos exalcaldesa y su esposo por muerte de su comunity

Ronald Acuña Jr. despide el 2025 con un gigantesco cuadrangular

Maduro asegura que Venezuela está organizada y lista para cualquier eventualidad…

Comentarios
Cargando...