Imtcuma implementa canal de denuncias para mejorar el transporte público en Maracaibo

El Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Maracaibo (Imtcuma) activó un nuevo mecanismo de atención directa destinado a recibir denuncias y reclamos sobre irregularidades en el servicio de transporte público dentro de la ciudad.

La medida busca fortalecer el control ciudadano sobre el sistema de transporte y ofrecer una respuesta más rápida ante los reportes de usuarios sobre fallas, maltratos o unidades en mal estado.

El organismo municipal explicó que cualquier persona puede reportar incidentes vinculados con conductores, condiciones de los vehículos o incumplimiento de rutas, aportando datos que faciliten la verificación del caso. Entre ellos, se recomienda indicar la placa, descripción o fotografía del vehículo, además de mencionar la ruta o línea a la que pertenece.

Los reportes pueden canalizarse presencialmente en la sede del Imtcuma, situada en la Torre Bolívar del sector Bella Vista, o enviarse a través de las plataformas digitales y redes sociales oficiales del instituto.

Desde la institución se destacó que la colaboración ciudadana es clave para garantizar un transporte urbano más ordenado, seguro y digno para los habitantes de Maracaibo.