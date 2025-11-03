El diario plural del Zulia


Imtcuma implementa canal de denuncias para mejorar el transporte público en Maracaibo

La medida busca fortalecer el control ciudadano sobre el sistema de transporte y ofrecer una respuesta más rápida ante los reportes de usuarios. El organismo municipal explicó que cualquier persona puede reportar incidentes vinculados con conductores, condiciones de los vehículos o incumplimiento de rutas. Desde la institución se destacó que la colaboración ciudadana es clave para garantizar un transporte urbano más ordenado
El Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Maracaibo (Imtcuma) activó un nuevo mecanismo de atención directa destinado a recibir denuncias y reclamos sobre irregularidades en el servicio de transporte público dentro de la ciudad.

La medida busca fortalecer el control ciudadano sobre el sistema de transporte y ofrecer una respuesta más rápida ante los reportes de usuarios sobre fallas, maltratos o unidades en mal estado.

El organismo municipal explicó que cualquier persona puede reportar incidentes vinculados con conductores, condiciones de los vehículos o incumplimiento de rutas, aportando datos que faciliten la verificación del caso. Entre ellos, se recomienda indicar la placa, descripción o fotografía del vehículo, además de mencionar la ruta o línea a la que pertenece.

Los reportes pueden canalizarse presencialmente en la sede del Imtcuma, situada en la Torre Bolívar del sector Bella Vista, o enviarse a través de las plataformas digitales y redes sociales oficiales del instituto.

Desde la institución se destacó que la colaboración ciudadana es clave para garantizar un transporte urbano más ordenado, seguro y digno para los habitantes de Maracaibo.

