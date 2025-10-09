¡Impulso estratégico! Zulia analiza crear "Plan Bandera" para la siembra de 5 millones de plántulas de cacao

Uniendo esfuerzos por la producción de cacao en el estado Zulia, autoridades regionales se reunieron en una mesa de trabajo para establecer estrategias que permitan el impulso y financiamiento de este potencial agropecuario. Estas acciones se llevan a cabo siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y del gobernador bolivariano, Luis Caldera.

La reunión contó con la participación de los secretarios de Desarrollo Agropecuario y de Desarrollo Económico y Comercio Exterior, José Sánchez y Mario Isea, respectivamente; el presidente del Instituto de Desarrollo y Financiamiento Agropecuario, Leonardo Chávez; y la Autoridad Única de Alimentación, Rafael Bracho.

Meta: Cacao como fuente de divisas no petroleras

Los puntos discutidos en la mesa versaron sobre todo lo pertinente para impulsar la siembra y financiar los potenciales establecidos.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, José Sánchez, destacó que esta actividad está orientada a crear un "Plan Bandera" para la siembra de cacao que ayude al estado a generar divisas no petroleras.

Con esta finalidad, se proyecta iniciar con la siembra de cinco millones de plántulas, que serán desarrolladas en los circuitos comunales organizados para tal fin, promoviendo la participación de base.

Un aliado fundamental en esta fase es Corpozulia, que jugará un rol clave en la germinación de las semillas de cacao. Esta corporación tiene el Centro de Germoplasma del Cacao Criollo Porcelana, asegurando la calidad y preservación de este material genético, reconocido como uno de los mejores del mundo.

El estado Zulia cuenta con tierras aptas para el cultivo del cacao, que además de formar parte de su historia, posee factores económicos, históricos y culturales que pueden ser aprovechados. Es un hecho reconocido que el cacao venezolano está entre los mejores del mundo.

El presidente Nicolás Maduro, conocedor del gran potencial que tiene esta región, sigue impulsando conjuntamente con el gobernador Luis Caldera la producción alimentaria, destacando el rol estratégico del cacao.