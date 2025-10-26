IMA intervino 900 metros lineales de cañada Cacaíto en Cristo de Aranza

Este sábado la Alcaldía de Maracaibo, dando continuidad al Plan Lluvia 2025 desarrollado por el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), se realizó una intervención de saneamiento a la cañada Cacaíto, tramo ubicado en las adyacencias del Terminal de Pasajeros Maracaibo, en la parroquia Cristo de Aranza.

El presidente (e) del IMA, Janner Pérez, en compañía de Lenyn González, director (e) del Terminal de Pasajeros y la concejala Judith Colman, informó que la cañada Cacaíto está siendo embaulada en más de 900 metros lineales de longitud, utilizando maquinaria pesada (Jumbo, Shower), además de 5 camiones volteos contribuyendo así con el descongestionamiento de la misma. “Se estima que en 15 días la cañada Cacaíto esté completamente saneada en beneficio de las comunidades adyacentes”, refirió Pérez.

Lluvias con cañadas fluyendo con normalidad

El funcionario municipal del ambiente agregó que se mantiene vigilante ante el comportamiento de las cañadas de Maracaibo fluyendo hasta los momentos con normalidad, “gracias al trabajo de limpieza y descongestionamiento realizado oportunamente, como lo ha ordenado el Alcalde Giancarlo Di Martino”.

Dijo el titular de ambiente municipal que en la ciudad en los últimos días ha llovido con fuerza, y que afortunadamente no han habido emergencias relacionadas a las cañadas, asegurando que en la madrugada del sábado recibieron una llamada de los habitantes de la parroquia Antonio Borjas Romero, sólo de manera preventiva, ya que ante la fuerte precipitación la cañada Fénix, una de las más emblemáticas de Maracaibo, fluyó sin novedad, sólo con unos desechos arrastrados, para lo cual “desplegamos de inmediato cuadrillas manuales de ambientalistas para extraerlos", apuntó.

"Estamos trabajando en equipo con el poder popular, consejos comunales, circuitos comunales, concejales y concejalas, con la Gobernación del Zulia y esto nos ha arrojado resultados favorables. El Alcalde Di Martino, siempre está pendiente de las cañadas, desplegando operativos y podemos decir con seguridad que las parroquias en su totalidad no han reportado daños a consecuencias de las quebradas”, destacó el director del IMA.

Finalmente exhortó a la ciudadanía a seguir uniendo esfuerzos y ser conscientes en no arrojar basura en las cañadas para seguir avanzando en la limpieza y saneamiento de los espacios, “tal como lo hemos hecho desde que inició la gestión del Alcalde Giancarlo Di Martino".