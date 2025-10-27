Hoy será la presentación a la prensa de las candidatas de la Feria de La Chinita

Las candidatas del reinado de la Feria Internacional de la Chinita se presentaron esta mañana ante un selecto grupo de medios de comunicación para tener una entrevista y así poder seleccionar a las ganadoras de la prensa en las categorías baby, infantil, juvenil y miss de esta edición 59.

Las más pequeñas derrocharon ternura y espontaneidad en el escenario de Voterra del restaurante Centralia, dejando a los asistentes encantados.

Mientras que la categoría juvenil y miss tuvo la oportunidad de dar a conocer sus impresiones y de responder las preguntas de los comunicadores.

Es así como con los votos de esta mañana será electa la reina de la prensa del reinado. Un evento que se realizará esta noche en el Teatro de Niños Cantores. De esta forma, Maracaibo conocerá oficialmente a los rostros de las niñas y jóvenes que compiten por la corona del certamen municipal.

La elección del reinado infantil será el próximo 31 de octubre en el mismo teatro, y la gala final de las mises el 1 de noviembre.

