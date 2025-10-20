¡Homenaje al nuevo santo! Alcaldía de Maracaibo inaugura plaza José Gregorio Hernández

El alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, develó este lunes 20 de octubre el primer monumento en la ciudad en honor a San José Gregorio Hernández, un día después de su canonización oficial en el Vaticano.

La ceremonia se llevó a cabo en la intersección de la calle 77 (5 de Julio) con la avenida 15 (Delicias), donde fue construida una nueva plaza dedicada al santo venezolano.

La obra, realizada por la empresa Daka, busca fortalecer la fe católica entre los marabinos y crear espacios urbanos propicios para la convivencia familiar.

En el centro del lugar se erige una estatua de bronce de 2.59 metros de alto, elaborada por el artista valenciano de ascendencia alemana Alejandro Von Hertzen.

Di Martino encabezó la inauguración acompañado del diputado Arnoldo Olivares, el intendente urbano Miguel Silva y Dany Tiveiro en representación de Daka.

Tras la develación, el padre Carlos Quiva bendijo la escultura y dirigió una breve ceremonia religiosa que marcó el cierre del evento.

“Hoy esta empresa aportó este espacio bello en la ciudad de Maracaibo, entre 5 de Julio y Delicias, gracias a la confianza que transmitimos y que queremos seguir generando para impulsar el desarrollo y el humanismo en la ciudad”, expresó Di Martino durante su discurso.

El mandatario municipal también anunció que, con el apoyo de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, se iniciarán esta misma semana los trabajos para crear otro espacio en honor a José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen Rendiles, recientemente canonizados.