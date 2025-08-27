Hermanas Carmelitas aclaran que no tienen relación con comedor implicado en caso de intoxicación masiva

Ante la ola de especulaciones en torno a la presunta responsabilidad del convento de las hermanas Carmelitas del divino corazón de Jesús con el manejo del comedor comunitario donde ocurrió la intoxicación de 129 personas en el barrio Suramérica, la institución religiosa desmintió cualquier vinculación con los hechos ocurridos el pasado 19 de agosto en el municipio San Francisco.

María Isabel Romero, responsable de la sede eclesiástica, perteneciente a la iglesia Santa María de Jesús, explicó a Versión Final que dentro del barrio Suramérica se ubican dos comedores: “Nuevo Amanecer”, lugar donde presuntamente se registraron los casos de intoxicación y el comedor de las hermanas Carmelitas, que, aseguró, es administrado por su congregación.

La monja declaró que el comedor que brinda alimentos a través de la iglesia cerró sus puertas el pasado 31 de julio debido a las vacaciones escolares y agregó que volverán a entrar en funcionamiento el próximo 15 de septiembre, motivo por el cual negó que la comida contaminada se haya suministrado en el comedor que administra el centro religioso.

Cuando la escuela cierra, también lo hace nuestro comedor. La verdad es que no tenemos nada que ver, aunque ambos comedores están cerca, se encuentran en lugares separados y queremos aclarar esa confusión que existe”, dijo.

Asimismo, Romero lamentó lo sucedido con las personas afectadas y expresó sus condolencias a la familia del niño Juan Carlos Mencía, de 9 años, única víctima del fatal de lo sucedido.

Aseguró que la madre del menor infortunado iba con frecuencia al comedor de la iglesia, pero luego del cierre por el fin del ciclo escolar, decidió llevar a su familia al otro comedor cercano.

La mamá del menor la conocemos, ella asistía a nuestro comedor, conocemos a su familia. Lamentamos lo sucedido y nos unimos en oración para que ella pueda superar esa tristeza y este dolor junto a las preguntas afectadas”, mencionó.

La religiosa destacó que parte de la confusión en torno a este asunto, quizás este relacionado con que en el comedor Nuevo Amanecer anteriormente funcionaba un colegio que estuvo a cargo de las hermanas marianitas, situación que, a su juicio, pudo haber despertado cierta duda de la gente ante la similitud de ambos nombres.

En nuestra ubicación primero está la iglesia Santa Mariana, luego estamos nosotros las hermanas Carmelitas, después nos encontramos con la escuela nuestra señora del Carmen que está junto al colegio que estaba a cargo de las hermanas marianitas en la avenida 54 A del barrio Suramérica", sentenció.