Hasta con 40 % de descuento se compra en mercados populares de la Alcaldía de Maracaibo

Con la venta de alimentos de primera necesidad a precios justos, tasa oficial del BCV y descuentos de hasta 40 %, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo realizó este viernes 22 de agosto la segunda edición de los Mercados Populares, beneficiando a más de 400 familias de la parroquia Cacique Mara.

La jornada se desarrolló en el sector Arismendi, como parte de la gestión del alcalde Giancarlo Di Martino y la coordinación de la Dirección General de Alimentación.

Productos a precios solidarios

El director general de Alimentación, Gerson Carrillo, informó que durante la jornada se comercializaron más de tres toneladas de alimentos, incluyendo proteínas como hígado, pollo, huevos, mortadela, además de queso, leche, jugos, verduras y hortalizas. También se vendieron víveres como arroz, aceite, harina, condimentos y productos lácteos.

Carrillo destacó que los productos se ofrecen a precios más bajos que en supermercados y abastos, con un ahorro estimado entre el 35 % y el 40 %, y se ofertan a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Durante la actividad se contó con la participación de emprendedores locales, que ofrecieron dulces caseros y productos artesanales, promoviendo el talento de la comunidad.

Servicios de salud y atención veterinaria

La jornada no solo benefició a las familias en el área alimentaria, sino que también ofreció servicios médicos gratuitos, incluyendo consultas de medicina general e interna, evaluación nutricional, despistaje de hipertensión, vacunación y la atención de las clínicas móviles de odontología y pediatría.

Asimismo, el Instituto Municipal de Protección Animal, junto con la Misión Nevado, brindó atención veterinaria, con consultas, vacunación y desparasitación para las mascotas de la comunidad.