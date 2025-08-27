Granjeros zulianos denuncian a Protinal por supuesto incumplimiento de contrato

Granjeros del Zulia denunciaron a Protinal por presunto incumplimiento de contratos en la entrega de alimentos y pagos, lo que provocó una elevada mortalidad de pollos. La situación afecta principalmente a productores de Mara, San Francisco y La Cañada. Según los criadores, en el ciclo la mortalidad subió al 65% generando pérdidas millonarias.

Esto repercute también en los consumidores, pues el precio del pollo se duplicó en el mercado. Los productores exigen la intervención de las autoridades y una respuesta inmediata de la empresa.

Ante esta problemática, el abogado penalista zuliano, Dr. Morly Uzcátegui, acompañó a los granjeros para ofrecer una rueda de prensa y denunciar la grave situación que enfrentan los productores avícolas del Zulia ante el incumplimiento de contratos.

Primero, el no pagar a los granjeros por la crianza de los pollos que se hacen en los ciclos respectivos. Segundo, el aumento desmedido del consumidor con respecto al precio del pollo", expresó Uzcátegui.

Además, agregó "un pollo que estaba aproximadamente a dos dólares el kilo, hoy cuesta cuatro dólares, producto de ese desabastecimiento que hubo y que otras empresas han cubierto ese espacio a precios elevados, esto trae consigo el aumento y afecta al consumidor directamente”.

Los avicultores pidieron la intervención de las autoridades: “Hacemos un llamado al gobernador del Zulia, Luis Caldera, porque alguien tiene que poner medidas a este incumplimiento por parte de Protinal”.

Asimismo, el abogado señaló que ya se inició un proceso legal: “Ya nosotros por la parte legal hemos introducido la demanda ante los tribunales correspondientes, pero hace falta que el estado venezolano tome en cuenta esto que esta sucediendo porque al final a quien afecta es al pueblo que es el consumidor definitivo".

Según el penalista, la empresa habría incumplido con la entrega de alimento para los pollos durante los ciclos de crianza.

Cuando viene un ciclo de criadoras de pollo, Protinal es el encargado según el contrato de suministrar los animales pequeños y la alimentación para que estos crezcan, pero en estos ciclos la empresa no le dio a los granjeros la alimentación respectiva a los pollos”.

Por su parte, el avicultor David Castillo, uno de los afectados, narró la magnitud de las pérdidas: “A veces para sustentar el pollo tenía que darle paja, por el simple hecho de que no nos daban alimentos, estuve hasta 8 días sin darles alimento. Nosotros queremos una respuesta, porque hicimos nuestro trabajo”, dijo.

Además agregó, “Tenemos perdida de todos los obreros, el ciclo de comida, mantenimiento de los galpones, eso se eleva a una cantidad”.

Los granjeros indicaron que esto sucedió el último ciclo. "Los ciclos son de seis semanas y se convirtieron en doce para poder tratar de que el pollo agarrara cualquier tipo de peso pero fue imposible, fue una mortalidad".

Ante esta situación, Uzcátegui asegura que existen pruebas documentales y audiovisuales de lo ocurrido. “Tenemos videos, elementos, y pruebas que demuestran esto con hechos".

No sabemos si es una estrategia económica por parte de estos empresarios para afectar y tener ganancias al doble”, acotó el penalista.

Asimismo, resaltó que la situación perjudica tanto a productores como a consumidores.

“Afecta también a los granjeros porque hasta esta altura no han dado respuesta del pago del incumplimiento de contrato por no haber suministrado los productos para la alimentación. Y por supuesto al momento de sacar los pollos solamente se sacó un 35% de la producción, es decir, la ganancia no existió".

El daño económico ha sido considerable, la cantidad de granjas afectadas por esta situación es de aproximadamente unas diez.

Pueden ser mas, pero que a lo mejor con este llamado se van a incorporar. Son 500 mil kilos de pollos, que no se produjeron”, expresaron los avicultores.

El abogado recalcó que aún no han recibido respuestas por parte de los tribunales ya que están de vacaciones: “Hasta ahora no han recibido respuesta, la demanda se introdujo, una vez que vuelvan de vacaciones los tribunales, se espera accionar contra la empresa solicitando una medida cautelar".

Finalmente, Uzcátegui advirtió que la situación trasciende lo económico: “A parte de ser un problema de salud pública se puede convertir en algo económico para los granjeros. Esto es un delito penal, por el maltrato animal, si tú tienes una granja pero no le das comida, eso es maltrato animal, así lo establece el código penal venezolano".