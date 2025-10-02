Gobierno realiza show de fuegos artificiales en "El Helicoide" por inicio de la Navidad

La Navidad llegó por decreto este 1 de octubre en Venezuela, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro ordenara adelantar las celebraciones decembrinas.

El anuncio se materializó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó Caracas y, particularmente, el edificio de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), lugar que es denunciado por organismos internacionales como "el mayor centro de torturas" de América Latina.

Vecinos de la capital registraron en fotografías y videos el show pirotécnico desde el complejo penitenciario, que alberga a presos políticos y detenidos comunes.

La escena rápidamente generó indignación en redes sociales y entre dirigentes opositores, quienes denunciaron la paradoja de festejar desde un lugar señalado por la ONU como "escenario de crímenes de lesa humanidad".

En su más reciente informe, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas describió que en El Helicoide se aplican métodos de tortura como asfixia con bolsas o agua, descargas eléctricas en genitales, posiciones físicas forzadas y golpizas con objetos contundentes.

“Lamentable show de fuegos artificiales desde el Helicoide, el mismo lugar donde hay venezolanos inocentes injustamente encarcelados por pensar distinto. ¡Qué bárbaros, qué inhumanos!”, escribió en X el dirigente Henrique Capriles Radonski, quien calificó el acto como una “burla a las familias” y una “demostración de cinismo absoluto”.

El abogado penalista Zair Mundaray, exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, señaló que el espectáculo constituye una forma de tortura psicológica: “Insólito, desde el centro de torturas de El Helicoide, funcionarios de la red de extorsiones y violaciones de derechos humanos del PNB y Sebin hacen un costoso espectáculo de fuegos artificiales por el falso inicio de la Navidad decretado por Nicolás Maduro”.