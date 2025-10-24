Gobierno llama a participar en consultas populares para proyectos comunales el próximo #23Nov

El presidente Nicolás Maduro instó al pueblo a participar en las consultas populares programadas para el 23 de noviembre, orientadas a impulsar proyectos comunales a través de las Agendas Concretas de Acción (ACA), reseña Telesur.

Durante su intervención desde la Comuna Agroturística El Gran Topo, en la Autopista Caracas-La Guaira, el mandatario exhortó al ministro para las Comunas, Ángel Prado, a continuar desarrollando propuestas del Poder Popular que fortalezcan la democracia directa y participativa. También resaltó los avances alcanzados junto a las comunidades, destacando la entrega de 20.808 obras esta semana como parte de la iniciativa Obratón.

El jefe de Estado invitó a los ciudadanos a postular proyectos mediante las ACA, un paso previo a las consultas donde cada Circuito Comunal elegirá dos iniciativas. “Venezuela es tierra de esperanza, de paz y de vida”, afirmó, subrayando la importancia de la participación desde las 8:00 de la mañana en la denominada “Gran Elección General”.

Maduro enfatizó que estas consultas constituyen una oportunidad para consolidar el Poder Popular y avanzar en la construcción de proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades, permitiendo a los venezolanos decidir directamente sobre iniciativas que transformen sus entornos.

Asimismo, anunció que el próximo viernes 31 de octubre se presentará el Plan Integral de Desarrollo de la Autopista y la Carretera Vieja Caracas-La Guaira, un proyecto estratégico destinado a impulsar los proyectos productivos de la región.