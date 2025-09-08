El diario plural del Zulia


Gobierno anuncia inicio de la Navidad para este 1 de octubre

“Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también", dijo Maduro en su programa televisivo de este lunes. Aseguró que el Gobierno venezolano debe "defender" el "derecho a la felicidad, a la alegría"
CiudadVF Home
Redacción Versión Final
@VersiónFinalNews Cortesía

El próximo 1 de octubre inician la Navidad en Venezuela bajo decreto del presidente Nicolás Maduro, así lo anunció el mandatario la noche de este lunes, en su programa televisivo.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también", afirmó el Jefe de Estado en su programa televisivo Con Maduro+.

Aseguró que el Gobierno venezolano debe "defender" el "derecho a la felicidad, a la alegría".

En ese sentido, añadió que "nada ni nadie en este mundo" le puede "quitar" al país esa posibilidad.

Asimismo, Maduro señaló que el 2025 ha sido "un año bueno" y "bonito" y de "avance" en todas las áreas.

"De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo", expresó.

El gobernante ha decretado el "adelanto" de la Navidad en varias oportunidades desde que llegó al poder en 2013.

Siga leyendo
Lea también

Gobernador Caldera acompaña en Guanare celebración de los 373 años de la Virgen de…

Denuncian “puerta giratoria” de detenciones en Venezuela con 13 aprehensiones de…

Maduro tras declaraciones de Secretario estadounidense: "Insisten en justificar una…

Secretario de Guerra a marines en Puerto Rico: “Esto no es un entrenamiento, es real”

Comentarios
Cargando...