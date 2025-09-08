Gobierno anuncia inicio de la Navidad para este 1 de octubre

El próximo 1 de octubre inician la Navidad en Venezuela bajo decreto del presidente Nicolás Maduro, así lo anunció el mandatario la noche de este lunes, en su programa televisivo.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también", afirmó el Jefe de Estado en su programa televisivo Con Maduro+.

Aseguró que el Gobierno venezolano debe "defender" el "derecho a la felicidad, a la alegría".

En ese sentido, añadió que "nada ni nadie en este mundo" le puede "quitar" al país esa posibilidad.

Asimismo, Maduro señaló que el 2025 ha sido "un año bueno" y "bonito" y de "avance" en todas las áreas.

"De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo", expresó.

El gobernante ha decretado el "adelanto" de la Navidad en varias oportunidades desde que llegó al poder en 2013.