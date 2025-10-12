Gobierno alerta sobre aumento histórico de lluvias por cambio climático

Durante la inauguración del Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, celebrado en Caracas, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, alertó sobre el preocupante incremento de las precipitaciones en Venezuela durante 2025, fenómeno que atribuyó directamente a los efectos del cambio climático global.

Jiménez precisó que el país ha registrado un aumento del 300% en los niveles de lluvia respecto a las previsiones anuales, un comportamiento sin precedentes que ha tenido graves repercusiones en distintas regiones. “El río Orinoco presenta un crecimiento que no se había observado en más de seis décadas, y este exceso de lluvias ha provocado inundaciones que ya han afectado a más de 7.000 familias venezolanas”, señaló.

El Congreso, que reúne a delegaciones de 63 países, busca establecer un frente común para impulsar acciones internacionales en defensa del medioambiente. Las conclusiones de este encuentro serán presentadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que tendrá lugar en Brasil del 10 al 21 de noviembre.

Por su parte, el ministro de Ecosocialismo, Ricardo Molina, destacó que el encuentro persigue articular una posición unificada de los pueblos frente a la crisis climática. “Queremos que desde Venezuela surja una propuesta firme para la COP30, que refleje las verdaderas necesidades de las comunidades y no se limite a un enfoque financiero. Los recursos son necesarios, pero no resuelven la raíz del problema”, subrayó.

Molina añadió que este tipo de espacios permiten fortalecer la cooperación internacional desde una visión ecosocialista, enfocada en la protección de los ecosistemas, la soberanía ambiental y la justicia climática.