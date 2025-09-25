El diario plural del Zulia


Gobernador del Zulia: "No es común esta magnitud sísmica, atendimos 107 personas por pánico"

El mandatario regional reportó daños significativos en infraestructura: cinco viviendas con graves afectaciones en Baralt, dos derrumbes en zonas montañosas entre este último municipio costero y el estado Lara, y la afectación del puente de San Pedro. Asimismo, se registraron daños menores en el hospital Luis Razetti, donde nueve pacientes fueron trasladados a los CDI Rancho Grande y La Florida, en la entidad baraltense
José Gabriel Lugo
El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, ofreció este jueves un detallado balance sobre la actividad sísmica que afectó a la región este 24 y 25 de septiembre, en donde reportó la afectación grave de ocho viviendas en la entidad, sin registrarse ninguna víctima mortal.

En una entrevista con Rafael Galicia, en el programa "A 8 Columnas", el mandatario regional describió el fenómeno como un evento de magnitud que "no es común" para la entidad.

A esta hora pues el estado está en calma, y pues hemos venido retomando las actividades”, ratificó.

Caldera reportó daños significativos en infraestructura: cinco viviendas con graves afectaciones en Baralt, dos derrumbes en zonas montañosas entre Baralt y el estado Lara, y la afectación del puente de San Pedro.

Asimismo, se registraron daños menores en el hospital Luis Razetti, donde nueve pacientes fueron trasladados a los CDI Rancho Grande y La Florida.

En Maracaibo recibimos el reporte de varios conjuntos residenciales, específicamente Los Modines, con algunos apartamentos con grietas”, indicó.

En el municipio Mara, se reportó el colapso de dos palafitos y afectaciones en otros 21 en la población de Nazaret.

El gobernador también destacó el impacto sobre la población, con 107 personas que acudieron a los centros de salud con crisis hipertensivas y pánico debido a los movimientos sísmicos.

En cuanto a la electricidad, una falla en la subestación Mene Grande dejó sin servicio al 90 % del municipio Baralt, aunque ya se ha restituido cerca del 75 %. Caldera explicó la proyección de restablecer el servicio al 100 % en horas de la tarde.

El gobernante calificó el fenómeno como excepcional. “Esa fue la misma opinión que me dio el presidente Maduro anoche, hemos hablado cuatro veces ya, y él me decía que no recuerda en los últimos 100 años un evento sísmico en Maracaibo de esta magnitud, sobre todo el tercero, que fue muy fuerte”, concluyó.

