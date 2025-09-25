Gobernador Caldera: Sismos dejaron seis casas con afectaciones graves, no hubo muertos ni heridos

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, ofreció un balance en relación con las evaluaciones y reportes del Sistema Nacional de Riesgos, tras el enjambre de sismos suscitados en la región zuliana.

Desde el Salón de situaciones del Palacio de Gobierno, el mandatario regional resaltó que durante la jornada de ayer no se presentaron heridos ni fallecidos, y aseguró que se mantiene en constante monitoreo para brindarle atención a las zonas afectadas por los temblores registrados la madrugada del miércoles.

Gracias a Dios y a la Chinita no tenemos fallecidos y no tenemos heridos, ese es nuestro principal saldo. Nosotros, por supuesto, los seguiremos atendiendo en todo”, mencionó.

Sobre los daños en infraestructura, Caldera afirmó que un total de 15 viviendas resultaron afectadas, de las cuales seis presentaron daños de gravedad, mientras que las nueve restantes sufrieron afectaciones parciales, aunque no descartó que exista un número mayor de casas afectadas.

Mencionó que se puso en marcha una comisión presidida por el general de brigada Jorge Luis Óscar, con el objetivo de resguardar las zonas que presentan daños con el propósito de evitar cualquier tipo de accidentes.

Además, informó que fueron desplegadas 10 comisiones de trabajo, donde se han logrado resultados positivos en los diferentes ámbitos.

Caldera señaló que una comisión se encarga de atender el tema cultural, donde resultaron afectados tres elementos patrimoniales, por lo que el profesor Giovanni Villalobos, secretario de Cultura, está al frente de esta comisión para atender de manera eficaz estos sitios.

La iglesia Santa Bárbara fue la más afectada en su aguja y en su torre; era una estructura que ya tenía problemas. Se hizo la retención del paso peatonal de la zona y ya está el equipo de patrimonio, de la secretaria de cultura y la arquidiócesis de Maracaibo, con sus párrocos", indicó.

El gobernador afirmó que no se tiene prevista la suspensión de actividades en los planteles educativos y agregó que ha mantenido contacto con el ministro Héctor Rodríguez. Asimismo, hizo un llamado a la población a mantenerse atenta ante posibles movimientos telúricos.