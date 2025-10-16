Gobernador Caldera entrega escuela y anuncia primeras 40 casas para afectados por sismo en Baralt

La entrega totalmente rehabilitada de la UE Cipriano Barrios y el anuncio de las primeras 40 casas para afectados por el enjambre sísmico ocurrido recientemente, sellaron la gira del gobernador del Zulia, Luis Caldera, este miércoles 15 de octubre en el municipio Baralt.

Para el beneficio de 620 estudiantes, desde inicial hasta bachillerato, 67 docentes, además del personal administrativo y obrero, esta escuela fue rehabilitada gracias al Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, a través del Ministerio para las Comunas, la Gobernación del Zulia y el Poder Popular a través de la Comuna Sueños de Hugo Chávez.

Además de su rehabilitación de su infraestructura y servicios, el mandatario zuliano, acompañado de la primera Dama del Zulia, Roselyn López de Caldera; el alcalde de Baralt, Samuel Contreras y del comandante Zonal 11 de la GNB, GB José Viloria, entregó mesas-sillas, pupitres, dotación de la cocina, con el “protagonismo del pueblo, de la comuna que cree en el autogobierno y que ejecuta los recursos enviados por el Gobierno Bolivariano”.

En el acto de entrega el gobernador informó sobre el inicio de la construcción de las primeras viviendas para las familias afectadas por los movimientos telúricos en la zona y que se sintieron en gran parte del Zulia, ocurridos el pasado mes. Indicó que se priorizaron las familias más numerosas y que no tienen donde acobijarse. El cemento y los materiales comienza a llegar al municipio entre el próximo lunes 20 y martes 21.

Dentro de la gira, las primeras damas del Zulia y del municipio Baralt, hicieron entrega ayudas sociales, como sillas de ruedas, colchones y se atendieron otros casos puntuales cumpliendo con el compromiso del gobernador.

La docente de primer grado Angeli Hernández, mostró su alegría por el cambio del recinto educativo, donde participó para su rehabilitación el poder comunal: “Esta escuela estaba a punto de colapsar y verla hoy esplendorosa nos enorgullece. Estamos agradecidos con el presidente Maduro y el gobernador Caldera por estos espacios recuperados para una mejor calidad educativa”.

La señora Ángela Isabel Balestrini, hija de la fundadora de la UE Cipriano Barrios, María Isabel Balestrini, contó que se siente orgullosa de que la semilla puesta por su madre haya crecido y ahora con un plantel que llega hasta tercer año de bachillerato. “He visto el progreso y estoy agradecida por toda la rehabilitación de la escuela”, expresó.

Entretanto, la niña Nimar Martínez, estudiante de sexto grado, destacó que ahora verán clases en un ambiente digno. “Gracias al presidente Maduro por apoyar al Poder Popular para concluir esta hermosa obra que nos dignifica”, apuntó