Gobernador Caldera anuncia rehabilitación del área académica de Niños Cantores del Zulia

La rehabilitación de espacios del edificio académico del Instituto Niños Cantores del Zulia anunció el gobernador del estado Luis Caldera, durante un recorrido por las instalaciones de esta institución insigne del pueblo zuliano, que se prepara para celebrar sus 50 años el próximo 18 de noviembre.

El gobernador Caldera informó que para la celebración del medio siglo de esta institución, se recuperarán 18 salones de clases que permitirán ampliar la cobertura y recibir más niños y niñas, para continuar con la obra de Monseñor Gustavo Ocando Yamarte.

En compañía del director de esta institución, el presbítero Richard Colmenares y de los secretarios regionales de Educación Superior, Enrique Parra; Cultura, Giovanny Villalobos y Deportes, Fidel Madroñero, recorrió parte de las instalaciones que fueron recuperadas en 2024 por el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, a través de la Gran Misión Venezuela Bella.

El presidente Nicolás Maduro le regaló el año pasado a este instituto la recuperación del teatro, de espacios y, ahora, para el próximo 18 de noviembre la Gobernación del Zulia, junto a nuestro hermano presidente y a la Vicepresidencia Sectorial de Obras y Servicios Públicos vamos a culminar 18 salones”, enfatizó el gobernador.

El padre Colmenares, resaltó que este regalo para el plantel en sus 50 años muestra el compromiso del presidente Maduro y del gobernador Caldera, con una institución que ha trabajado por los niños del oeste de la ciudad.

“Desde aquí comienza el oeste de la ciudad y con alegría profunda trabajamos en la educación zuliana y venezolana, con el deseo profundo de darle lo mejor a nuestros niños”, expresó el padre Colmenares.