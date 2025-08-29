Gobernación inicia recuperación del aire acondicionado del "Peba" y complejo de piscinas "Rafael Vidal"

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, anunció este viernes 29 de agosto avances en obras deportivas, recreativas y de infraestructura durante una visita al complejo de piscinas “Rafael Vidal”, ubicado en el Polideportivo “Luis Aparicio Montiel” de Maracaibo.

El mandatario regional recorrió las instalaciones del "Parque del Sol", inspeccionando los inicios de los trabajos de recuperación del complejo de piscinas, inaugurado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1998, y que llevaba 14 años en abandono.

Caldera, tal y como prometió tras el campeonato de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) por parte de Gaiteros del Zulia, a inicios del mes de julio, anunció que ya se está trabajando en reactivar el sistema de aire acondicionado del gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, casa del equipo "comecandela" y de Brillantes del Zulia.

“Estamos trabajando entre el equipo Gaiteros del Zulia y la Gobernación Bolivariana del estado Zulia, en una inversión que supera los 400 mil dólares”, detalló, quien destacó que la intervención se realizará como "un regalo" con motivo del título obtenido por el elenco musical.

El gobernador estuvo acompañado por la primera dama Roselyn López de Caldera; Luis Moreno, presidente de la Federación de Deportes Acuáticos de Venezuela; Daniel Rose, presidente de la Asociación de Deportes Acuáticos en el Zulia; y otros representantes del sector deportivo regional.

“Hace 15 días estuvimos aquí cuando iniciamos la deforestación, la adecuación de las áreas externas de este ‘Parque del Sol’, y hoy ya iniciamos los trabajos directamente en cada complejo”, expresó el oficialista.

El mandatario regional también destacó el apoyo de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, a cargo de Jorge Márquez, para instalar un moderno sistema de iluminación en el Parque del Sol.

“Esto se complementa con el parque Ana María Campos, este gran parque de la ciudad de Maracaibo que ya cumple dos años, y que la gobernación del estado Zulia ya está trabajando con el vicepresidente Jorge Márquez en la intervención, el mantenimiento y el Monumento a la Virgen”, precisó.

Caldera informó que las obras cubrirán un área de 13,5 hectáreas, desde el distribuidor Ricardo Aguirre hasta el cuartel El Libertador.

Sobre los plazos, el gobernador señaló que “para el 18 de noviembre estaremos entregando estas dos instalaciones, el sistema de piscinas 'Rafael Vidal' y la pista de bicicross, pero para esa fecha también estará el área de iluminación, el área externa, el paisajismo y la unificación arquitectónica del Parque Ana María Campos con el Parque del Sol”.

Además, con motivo de cumplirse los primeros 100 días de su gestión al frente de la entidad, anunció avances en salud, vialidad y servicios básicos.

“Nosotros estamos trabajando en 12 líneas de acción. A esta hora se está desarrollando el Plan Oncológico del Zulia, con las intervenciones para pacientes con patologías oncológicas. El día lunes vamos a hacer la primera entrega de medicamentos oncológicos para los 2.023 pacientes”, dijo.

Caldera también resaltó la intervención en 32 centros de salud mediante el Plan Cayapa de la Salud, la colocación de 44 mil toneladas de asfalto en el estado y el inicio de la segunda Feria del Asfalto Zuliano en el municipio San Francisco, con 90 mil toneladas adicionales en 21 frentes.

El gobernador concluyó mencionando que también se ejecutan planes de atención integral a las aguas servidas, agua potable, electricidad y otras obras estratégicas. “Ya iremos dando este balance, pero hoy queremos resaltar que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de los zulianos y fortalecer la infraestructura deportiva, recreativa y urbana del estado”, aseguró.