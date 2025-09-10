Gobernación reactiva dos pabellones de emergencia y una UCI del "General del Sur"

Este miércoles 10 de septiembre el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, en compañía de su equipo de gobierno, anunció la reactivación de dos pabellones en el área de emergencia, y una unidad de cuidados intensivos con capacidad para cinco camas en el Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, en Maracaibo.

Según lo mencionó en una rueda de prensa, estos pabellones en el área de emergencia permitirán atender cirugías de emergencia al instante.

A la par de la inauguración de estos espacios hospitalarios, se anunció la entrega de la primera ambulancia de soporte avanzado, la cual facilitará el traslado de pacientes en estado crítico, y comentó que la segunda de estas unidades será entregada en los próximos días junto con las mejoras en el Hospital Universitario de Maracaibo, para un total de 24 ambulancias, ya que anteriormente se habían habilitado 23 unidades que sirven para soporte básico.

Asimismo, el gobernador informó sobre la intervención de centros médicos a lo largo del estado Zulia, como lo son el Hospital de Veritas, donde entregarán 14 cupos de UCI, el Hospital Central con cuatro cupos de UCI, el Hospital Sanipez, además de otros centros en los municipios foráneos como el Hospital Roque Alvarado en Encontrados, Hospital Dr. Darío Suárez en Bachaquero, Hospital Nuestra Señora del Carmen en Machines, entre otros.

Estas mejoras corresponden al Plan Cayapa de la Salud, una iniciativa del gobierno nacional para reactivar los centros hospitalarios del país, el plan se enfoca en rehabilitar pabellones, unidades de cuidados intensivos (UCI) hospitalización, salas de parto, entre otros. Esta entrega al Hospital General del Sur, llega en un momento donde los accidentes de tránsito están a la orden del día, y este es uno de los centros médicos principales donde a donde llegan los lesionados.