Gobernación del Zulia pone en marcha plan de asfaltado con intervención en la Circunvalación 1

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, encabezó este martes el inicio de los trabajos de asfaltado en la Circunvalación 1 de Maracaibo, conocida por ser una importante arteria vial que conecta a la capital zuliana con otros municipios de la entidad.

Durante su intervención, la autoridad regional mencionó que la rehabilitación de esta carretera representa una importante obra que beneficia a los zulianos, cuya intervención comprende unos 26 kilómetros con la colocación de 75 mil toneladas de asfalto y la recuperación de los diferentes elevados que se extienden hasta el Puente sobre el Lago.

Caldera destacó que, además de la intervención realizada en la Circunvalación 1, la gobernación se mantiene ejecutando labores de asfaltado en las Circunvalaciones 2 y 3, con el propósito de que estas tres vías puedan estar en excelentes condiciones para el mes de diciembre.

Es una obra que inicia hoy y esperamos culminarla este mismo año, es la obra de mayor envergadura en asfalto que se está haciendo en la ciudad de Maracaibo y que contempla la conexión con el puente, donde ya llevamos un 75 % de avance en la sustitución de los cables en acero tensado de esta infraestructura del occidente venezolano", dijo.

Asimismo, indicó que se puso en funcionamiento una planta de asfalto en Cabimas que servirá para atender con mayor eficiencia las distintas arterias viales que se encuentran en mal estado e hizo referencia a la carretera Lara-Zulia, donde aseguró que solo faltan 3 kilómetros para culminar los trabajos de asfaltado.