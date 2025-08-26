Gobernación del Zulia inicia trabajos de rehabilitación en el Terminal lacustre de Maracaibo

La Gobernación del Zulia inició la rehabilitación de varios espacios como el Terminal Lacustre Hugo Chávez, situado en el malecón de la capital zuliana y que sirve para adentrarse a la autopista del Lago y el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CamLB).

El gobernador Luis Caldera anunció que el Ministerio para el Transporte y Bolipuertos, garantizan dos embarcaciones con capacidad de 220 pasajeros diariamente para el terminal, reseñó Últimas Noticias.

Indicó que hay un proyecto de interconexión en el Lago de Maracaibo, iniciando en esta fase entre las poblaciones de San Rafael del Moján en el municipio Mara; San Carlos e Isla de Toas, en el municipio Almirante Padilla; en los Puertos de Altagracia, en Miranda y en el municipio Cabimas y seguir creciendo hacia el Sur del Lago, en la población de Santa Bárbara del Zulia y también en el Puerto de Encontrados.

Sobre el Centro de Arte Lía Bermúdez dijo que recuperarán cinco áreas; el sistema de aires acondicionado, el sistema de iluminación, el sistema de drenajes externos, la cubierta de techos, que tienen que se le tienen hacer algunas reparaciones, y la intervención patrimonial del entorno de este icono de la zulianidad.