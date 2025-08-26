Gobernación del Zulia coordina Plan de Adecuación para el Relleno Sanitario La Ciénaga

Para optimizar la disposición final de los desechos sólidos en el Zulia, se realizó una mesa de trabajo interinstitucional en la sede del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, para abordar el Plan de Adecuación para el Relleno Sanitario.

Esta iniciativa responde a las políticas de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, implementada por el presidente Nicolás Maduro.

En el encuentro participaron representantes del Ministerio para el Ecosocialismo, la Gobernación Bolivariana del Zulia, su Secretaría de Ambiente y el Servicio Autónomo Desconcentrado de los Rellenos Sanitarios (Sarez), el Instituto Municipal del Ambiente de Maracaibo (IMA), el Instituto Municipal de Aseo Urbano de Maracaibo (Imau) y el Instituto Municipal del Ambiente y Aseo Urbano de San Francisco (Imasur).

El Plan de Adecuación para el Relleno Sanitario tiene como objetivo disponer de terrazas adecuadas para verter la basura y se hará un trabajo mancomunado entre las alcaldías de Maracaibo, San Francisco y Jesús Enrique Lossada, por ser los municipios que generan la mayor cantidad de desechos para su disposición final.

Este plan está diseñado en función de recuperar todo lo que tiene que ver con la vialidad interna, externa y los alrededores del relleno, para tener habilitadas unas áreas de contingencia en las épocas de lluvia.

La unión entre los Gobiernos nacional, regional y municipal, junto al Poder Popular organizado, es considerada crucial. El compromiso de los cuatro niveles de gobierno es fundamental para la recuperación ambiental y el saneamiento de la región.