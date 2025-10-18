Gobernación del Zulia acata el decreto nacional no laborable por la doble canonización

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, y su tren ejecutivo se unen al Júbilo Nacional no laborable que decretó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la tarde de este viernes 17 de octubre, a dos días de un acontecimiento anhelado por el país.

El mandatario nacional anunció, a pocas horas de que se dé un hecho histórico, después de 77 años, la canonización del Dr. José Gregorio Hernández, “El Médico de los Pobres”.

El domingo, en el Vaticano, también será proclamada santa la Madre Carmen Rendiles, fundadora de la congregación Siervas de Jesús.

Por tan especiales motivos, el Jefe del Estado firmó el decreto con el que declara, en todo el territorio nacional, el domingo 19 y el lunes 20 de octubre Día de Júbilo Nacional no laborable, “para que todo el pueblo en una sola oración salga a celebrar”.

El gobernador Luis Caldera invita al pueblo zuliano a participar, con fe, en todas las actividades religiosas que están programadas en las diferentes diócesis y parroquias de esta región.

“Participemos con devoción y esperanza, orando por la paz y la unidad de todos los zulianos, en las vigilias, actividades litúrgicas y demás jornadas religiosas que se han contemplado para celebrar la canonización de los dos primeros santos venezolanos”, invitó Luis Caldera. Para el gobernador, el doctor José Gregorio Hernández es un verdadero ejemplo de fe, esperanza y amor al prójimo.

“Su vida, marcada por su dedicación a la medicina, su bondad y su profundo compromiso con los más necesitados, nos llena de orgullo, y nos recuerda el poder de la fe en Dios y el llamado a vivir con generosidad y en servicio”, manifiesta.

La Madre Carmen Rendiles es otro testimonio de misericordia, de entrega sin medidas y de amor.

Como zulianos, celebramos esta buena noticia con devoción. “Felices las almas que siguen la voz de Dios”.