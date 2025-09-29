Gaita con conciencia: Alitasia Kids impacta con sus temas "Mi Regalo" y "Vamos a Jugar"

La nueva generación de la gaita brilla en esta temporada 2025 con nuevos temas llenos de la esencia de la vieja a escuela, pero con el sello único de quienes buscan la prevalencia del género musical del Zulia. Tal es el caso de Alitasia Kids, quienes impactan a través de las reflexiones que dejan sus dos canciones promocionales.

Para este 2025, la agrupación infantil presentó las producciones “Mi regalo” y “Vamos a jugar”. El primero es un homenaje a los padres por los cuidados que dan a sus hijos y el segundo hace un llamado de atención directa y valiente sobre el peligro que enfrentan nuestros niños en las redes sociales.

Así lo aseguró la solista del tema, Anabella Torres, al enfatizar que la gaita “reflexiona sobre el uso de redes en de los niños, ya que pueden generar problemas si no lo usan con supervisión de sus padres o representantes”.

La pequeña añadió que las nuevas generaciones “pueden ser felices sin la necesidad de una pantalla, volviendo a los juegos tradicionales”.

“Nos sentimos muy horrados y agradecidos con el público porque ha recibido muy bien los temas. Además, estamos felices de tener la oportunidad de estar en esta agrupación y representar nuestra cultura y género”, agregó torres, quien interpreta la canción junto a Rafael Colmenares.

"Vamos a Jugar", de autoría original de Miguel Ordoñez, tuvo la adaptación de Marcos Ordoñez, así como los arreglos de Jesús Fernández y Ricardo Villalobos. “Es una joya musical que fusiona ritmos pegadizos con una letra de profunda reflexión”, describió la agrupación.

Por su parte, Morelia Raffe, fundadora y presidenta de Alitasia Kids, afirmó que Anabella y Rafael, con sus voces claras y potentes, cantan en nombre de todos los niños del país, alertando sobre el maltrato y la vulnerabilidad en el mundo online. “Es una valentía que pocos se atreven a mostrar, y estos niños zulianos lo hacen con una impecable técnica vocal y un sentimiento que traspasa la pantalla”, refirió.

Agregó que actualmente realizan una campaña pidiendo la colaboración y el patrocinio para realizar el video de “Vamos a jugar”. A la vez, dijo a la colectividad que “sigan apoyando la gaita y que no dejen de escucharla para defender lo que nos identifica”.