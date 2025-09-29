Funvisis reporta sismo de magnitud 3.2 en Santa Bárbara

Este martes 29 de septiembre, a la 1:24 de la tarde, se registró un sismo de magnitud 3.2 en la región occidental de Venezuela, según información de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El evento tuvo una profundidad de 6.1 kilómetros y su epicentro se localizó a 42 kilómetros al este de Santa Bárbara del Zulia.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, aunque el movimiento telúrico fue ligeramente percibido por habitantes de comunidades cercanas en el estado Zulia.

Debido a su poca profundidad, el sismo pudo haber sido sentido con mayor claridad en áreas cercanas al epicentro, aunque su magnitud moderada reduce las probabilidades de afectaciones importantes.

Las autoridades de protección civil se mantienen en monitoreo constante, mientras la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) continúa con el análisis técnico del evento.

Este sismo forma parte del comportamiento sísmico habitual de la región, que se encuentra influenciada por la actividad tectónica de la falla de Boconó y otras estructuras geológicas presentes en el occidente del país.