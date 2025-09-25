Funvisis reporta nuevo sismo de magnitud 4.3 en Bachaquero este #25Sep

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó la mañana de este jueves 25 de septiembre un sismo de magnitud 4.3 en la escala de magnitud momento (Mw), con epicentro localizado a 32 kilómetros al este de Bachaquero, estado Zulia.

El movimiento telúrico se produjo a las 07:28 a.m., con una profundidad de 5.0 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial, por lo general más perceptible para la población cercana al epicentro.

Las coordenadas geográficas del evento fueron 9.920° de latitud norte y 70.824° de longitud oeste, zona en la que recientemente se han registrado otros eventos sísmicos, como parte de una actividad tectónica que Funvisis continúa monitoreando de manera constante.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, aunque residentes de Bachaquero y otras comunidades cercanas señalaron haber sentido el temblor de forma moderada.

Funvisis reiteró su llamado a mantener la calma ante estos fenómenos naturales y recordó a la población la importancia de estar informada y preparada, siguiendo las recomendaciones de prevención sísmica emitidas por los organismos oficiales.

El sistema nacional de gestión de riesgos permanece atento y activo para atender cualquier eventualidad relacionada con esta actividad sísmica.