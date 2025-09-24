Funvisis reporta dos sismos en el Zulia y Barinas

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), perteneciente al Ministerio de Relaciones Interiores, detalló que la tarde de este miércoles se registraron dos sismos.

El primero, según el organismo, fue de magnitud 3.9, cuyo epicentro se ubicó a 26 kilómetros al sureste de Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia (coordenadas 9.892° N y 70.883° O).

En su reporte oficial, expuesto en redes sociales, este evento ocurrió a las 5:50 p.m.

El segundo sismo, según Funvisis, fue a las 6:21 p.m., que tuvo lugar a 72 kilómetros al sureste de Socopó, estado Barinas, en las coordenadas geográficas 7.958° N y 70.224° O.

Tuvo una magnitud 5.4 en la escala de magnitud momento (Mw) con una profundidad de 32.2 kilómetros.

Sobre esto, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que "el epicentro fue a 32 kilómetros de Socopó, en una zona de fallas geológicas. Se sintió en varios estados, pero no hubo daños estructurales mayores”.